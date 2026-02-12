Támadás érte az energetikai infrastruktúrát Odesszában

Újabb támadást indított Oroszország az ukrán energetikai infrastruktúra ellen február 12-re virradóra – írja az Interfax hírügynökség. Az ellenség a DTEK vállalat újabb alállomását rongálta meg, ezzel jelentős károkat okozva. Ez már a 31. nagy létesítmény a régióban, amelyet támadás ért.

„A károk jelentősek. A javítási munkálatok hosszú időt vesznek igénybe. A szakértők jelenleg a helyszínen dolgoznak. Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban felszámoljuk a támadás következményeit” – áll a vállalat Telegram csatornáján közzétett nyilatkozatában.

Az energetikai holding kiemeli, hogy elsődleges feladatuk továbbra is a kritikus infrastruktúra áramellátásának helyreállítása.

A nyitókép korábbi felvétel/UNIAN

Kárpátalja.ma