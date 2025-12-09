Gyászol a Beregszászi járás

Két Beregszászi járási védő halálhírét közölte a járási katonai adminisztráció december 8-án a Facebookon.

Szerhij Kalmikov 1996. március 19-én született, Nagyszőlősön élt. Drónkezelőként teljesített szolgálatot. 2025. december 6-án vesztette életét Dnyipropetrovszk megyében.

Andrij Kiricsenko 1990. augusztus 17-én született, ő is Nagyszőlősön élt. Az Ukrán Fegyveres Erők gépesített dandárjában teljesített szolgálatot. Donyeck megyében vesztette életét.

A katonai temetések időpontja még nem ismert.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma