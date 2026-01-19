Újabb beregszászi járási katona halt meg a háborúban

Mondik Márta Háború

Gyászhírt közölt a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás január 18-án. Zaporizzsja megyében életét vesztette Vaszil Szvitlinec őrmester.

A férfi 1981. november 5-én született a beregszászi járási (egykor Nagyszőlősi járás) Kistarna községben. A védő 2026. január 15-én esett el harci feladat végrehajtása közben.

A temetés helyszínéről és időpontjáról egyelőre nem közöltek információt.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

