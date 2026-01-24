3,8 millió dollárt gyűjtöttek a csehek Ukrajna számára

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Facebookon írt bejegyzésében mondott köszönetet Csehországnak a segélyezési kezdeményezésért, amivel az ukrán energiainfrastruktúrát ért orosz támadásokra reagáltak.

A miniszter arról írt, hogy

a csehországi „Dárek pro Putina” nevű támogatási kampány keretében néhány nap alatt 80 millió cseh korona (több mint 3,8 millió dollár) gyűlt össze.

A pénzt az áram- és távhőszolgáltatás nélkül maradt kijevieknek szánt generátorokra és akkumulátorokra fordítják.

Szibiha szerint a jövő héten 49 különböző kapacitású generátor érkezik Harkivba a cseh Post Bellum nevű civil szervezet jóvoltából.

A Cseh Köztársaság Közép-Csehországi régiójának támogatásával a felsoroltakon kívül vasárnap 40 akkumulátorállomás és 1500 hosszabbító érkezik Kijev megyébe a megtörhetetlenségi pontok ellátására. A támogatás egy része a kijevi rendőrség kiberbiztonsági osztályához kerül.

„Ez a valódi szolidaritás példája. A Cseh Köztársaság bebizonyítja, hogy Ukrajna támogatása nem pusztán szavakból, hanem konkrét tettekből áll, amelyek életeket mentenek és erősítik ellenálló képességünket”

– írta Szibiha.

Kárpátalja.ma

