Donald Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkijt

Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban, miután nemrég a közel-keleti békemegállapodás ügyeit intézte. A két vezető találkozóján a fegyverszállításokról lesz szó.

Az amerikai elnök egy újságírónak arra kérdésére, hogy pénteken fogadja-e az ukrán elnököt a Fehér Házban, úgy válaszolt: „Igen, úgy gondolom”. A választ az elnöki repülőgépen adta hétfő éjjel, egy rövid megállás során, Washingtonba tartva, miután Izraelben és Egyiptomban járt.

„Ezen a héten találkozom Trump elnökkel Washingtonban”

– jelentette be mindeközben hétfőn az ukrán elnök egy kijevi sajtótájékoztatón, amelyen Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője is részt vett. „Meg kell beszélnünk egy sor intézkedést, amelyet javasolni szeretnék az elnöknek” – tette hozzá, és közölte, hogy „további találkozókra” is sor kerül amerikai tisztviselőkkel.

Ennek keretében említette az Egyesült Államokban tartandó találkozókat a „katonai vállalatok” képviselőivel és törvényhozókkal. „A fő téma a légvédelem lesz, de találkozóim lesznek az energiaipari vállalatokkal is” – folytatta Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán magas rangú tisztviselőkből álló delegáció, amelynek tagjai között van Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak elnöki adminisztráció vezetője és Rusztem Umarov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára, már úton van az Egyesült Államokba – közölte Zelenszkij hétfő este az X közösségi platformon.

A Tomahawk rakétákról lehet szó elsősorban

A pénteki találkozón a két vezető várhatóan megvitatja, hogy milyen fegyvereket adhatnak át az amerikaiak a jövőben Kijevnek, beleértve a Tomahawk rakéták átadásának lehetőségét is, amelyek jelentősen változtathatnának Ukrajna lehetőségein a nagy távolságú csapásokat illetően – értesült az Axios amerikai híroldal A híroldal egyik forrása azt mondta: „vannak bizonyos kérdések, amelyeket nem lehet telefonon megvitatni”.

Donald Trump a múlt héten azt közölte, hogy lényegében már döntött a Tomahawk rakéták kérdésében, bár bizonyos feltételekhez kötné azok átadását. Ugyanakkor hétfőn megjegyezte azt is, hogy a kérdést Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is meg akarja vitatni.

