Drón csapódott be a Huszti járásban

A Munkácsot ért támadás mellet egy drónbecsapódást is rögzítettek a Huszti járásban fekvő Lipovec (Hárspatak) községben. Erről Miroszlv Bileckij kormányzó számolt be augusztus 21-én.

A helyszíni adatok szerint nincsenek áldozatok. A becsapódás következtében azonban megsérült egy gazdasági épület, egy lakóház ablakai betörtek, valamint károk keletkeztek az elektromos hálózatban is.

A helyszínre azonnal kivonultak a megfelelő szolgálatok, amelyek megkezdték a károk felmérését és az eset kivizsgálását.

A hatóságok nyugalomra intik a lakosságot, és arra kérik az embereket, hogy csak a hivatalos forrásokból származó információkat kövessék.

Fotó: Miroszlav Bileckij hivatalos oldala

Kárpátalja.ma

