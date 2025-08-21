Drón csapódott be a Huszti járásban
A Munkácsot ért támadás mellet egy drónbecsapódást is rögzítettek a Huszti járásban fekvő Lipovec (Hárspatak) községben. Erről Miroszlv Bileckij kormányzó számolt be augusztus 21-én.
A helyszíni adatok szerint nincsenek áldozatok. A becsapódás következtében azonban megsérült egy gazdasági épület, egy lakóház ablakai betörtek, valamint károk keletkeztek az elektromos hálózatban is.
A helyszínre azonnal kivonultak a megfelelő szolgálatok, amelyek megkezdték a károk felmérését és az eset kivizsgálását.
A hatóságok nyugalomra intik a lakosságot, és arra kérik az embereket, hogy csak a hivatalos forrásokból származó információkat kövessék.
Fotó: Miroszlav Bileckij hivatalos oldala
Kárpátalja.ma