Elhunyt Vjacseszlav Sarpar, az ukrán labdarúgás ismert középpályása
39 éves korában elhunyt Vjacseszlav Sarpar ukrán labdarúgó, aki pályafutása során több élvonalbeli klubban is meghatározó szerepet töltött be. A hírt a nap folyamán több ukrán sportforrás is megerősítette.
Sarpar neve leginkább a Vorszkla Poltava és a Voliny Luck csapataiban nyújtott teljesítménye révén vált ismertté. Utóbbi klubnál fejezte be profi pályafutását 2021-ben.
Pályafutása egyik emlékezetes pillanata az volt, amikor a Arsenal FC elleni Európa-liga mérkőzésen is betalált a 2018/19-es szezonban a Vorszkla színeiben, ami karrierje egyik csúcsának számított.
Az ukrán középpályás pályafutása során több klubban is megfordult, többek között a Arszenal Kijiv, a Hoverla Uzshorod és a kazahsztáni FC Atyrau együtteseiben is szerepelt, ahol megbízható, sokoldalú középpályásként tartották számon.
Sarpar 2021-ben vonult vissza a profi labdarúgástól, de neve a szurkolók emlékezetében különösen az európai kupaszerepléseken nyújtott teljesítményei miatt marad fenn.