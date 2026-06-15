Kaja Kallas: Oroszország egyre inkább civileket vesz célba

A harctéren az orosz elnök háborúja zsákutcába jutott, ezért Oroszország egyre inkább civileket vesz célba – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban

Az uniós külügyminiszterek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kallas elmondta: az éjszaka folyamán ismét súlyos orosz támadások érték Ukrajnát, ami szerinte egyértelművé teszi, hogy Moszkvának nincs szándékában befejezni a háborút.

Közölte: a csapások ismét civilek halálát okozták, és megrongálták Kijev történelmi székesegyházát, amit Ukrajna ezeréves kulturális öröksége elleni közvetlen támadásnak nevezett. Hozzátette: a támadás rámutat Oroszország azon állításának abszurditására is, hogy a kereszténység védelmezőjeként lép fel.

„Ezeknek a támadásoknak nincs katonai logikájuk” – fogalmazott.

A főképviselő hangsúlyozta: az uniós miniszterek egyetértettek abban, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását és fokozni kell a nyomást Oroszországra. Ennek részeként hétfőn újabb szankciócsomagot hagytak jóvá, amely az orosz hadiipari komplexumot, az úgynevezett árnyékflottát, valamint a hibrid hadviselési hálózatokat célozza.

Kallas beszámolt arról is, hogy az EU újabb szankciókat fogadott el azokkal szemben, akik Moldova destabilizálására, aláásására és fenyegetésére törekednek. Hozzátette:

a tagállamok szerint gyors ütemben kell előrehaladni a szélesebb körű, huszonegyedik szankciós csomag előkészítésével.

A főképviselő szerint minden újabb intézkedés szűkíti Oroszország mozgásterét. Mint mondta, a nyugati szankciók becslések szerint már 1000-1300 milliárd euró veszteséget okoztak Oroszországnak, amelyet így nem tud az Ukrajna elleni háború folytatására fordítani.

Kallas arról is beszélt, hogy Oroszország nemzetközi elszigetelését tovább kell erősíteni. Úgy fogalmazott: miközben Oroszország székesegyházakat bombáz, Európának nem szabad „vörös szőnyeget terítenie” azon orosz művészek és sportolók elé, akik támogatják a Kreml háborúját.

„A kultúra és a sport nem szolgálhat az agresszió tisztára mosásának eszközéül” – tette hozzá.

A főképviselő kitért arra is, hogy Ukrajna és Moldova döntő lépést tesz az Európai Unióhoz való csatlakozás felé. Az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezeteinek megnyitását jelentős mérföldkőnek nevezte, hangsúlyozva, hogy mindkét ország rendkívüli körülmények között hajtott végre nehéz reformokat.

„Ukrajna és Moldova jövője az Európai Unióban van, tagságuk Európát is erősebbé teszi” – mondta Kallas.

Forrás: MTI

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