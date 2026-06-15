Tűzoltóság nyílt az Aknaszlatinai kistérségben

Új tűzoltóállomással gazdagodott a Técsői járásban található Aknaszlatinai kistérség – számolt be róla az Aknaszlatinai Községi Tanács a hivatalos oldalán június 15-én.

A beruházás részeként egy korszerű tűzoltóautót is szolgálatba állítottak, amely jelentősen javíthatja a térség katasztrófavédelmi felkészültségét.

Az újonnan épült, 367 négyzetméteres tűzoltóállomás három garázsbeállóval, valamint a mentőszolgálatok működését segítő adminisztratív helyiségekkel rendelkezik. A fejlesztés célja a gyorsabb és hatékonyabb reagálás biztosítása vészhelyzetek esetén.

A közösség egy 12 ezer literes víztartállyal felszerelt tűzoltóautóval is bővült, amely a helyi vezetés szerint jelentősen növeli a tűzesetek és más rendkívüli helyzetek kezelésének hatékonyságát.

A beruházás az Európai Unió támogatásával megvalósuló, határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg. A projektben Aknaszlatina partnere a romániai Szaraszó (Sărasău) község volt. A kezdeményezés célja, hogy megerősítse a határ menti települések képességeit a természeti katasztrófák, tűzesetek, árvizek, földcsuszamlások és más veszélyhelyzetek kezelésében – áll a közleményben.

A több mint 1,5 millió eurós összköltségvetésű program finanszírozásának 90 százalékát az Európai Unió biztosította. A projekt részeként mindkét településen korszerű tűzoltóállomás épült, emellett speciális járműveket, mentéstechnikai eszközöket, kommunikációs rendszereket és korai riasztási berendezéseket is beszereztek.

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