Éjszaka ismét Odesszát támadták az orosz erők

Az orosz hadsereg már napok óta drónokkal támadja Odesszát. Február 14-én éjjel ismét lőtték a várost, melynek következtében egy ház összedőlt, egy 75 éves nő pedig életét vesztette – számolt be róla az UNIAN hírügynökség.

Az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat regionális sajtóosztálya szerint a dróncsapás tüzet okozott, amelyet már sikeresen eloltottak. Hozzátették: a közeli melléképületek és magánházak ablakai is megrongálódtak.

A helyszínen az állami katasztrófavédelmi szolgálat egyik pszichológusa is jelen volt, aki támogatást nyújtott azoknak, akik elveszítették szeretteiket.

Támadás érte emellett Kijev megyét is. A megye katonai közigazgatásának vezetője, Mikola Kalasnik két sebesültről adott hírt, valamint hozzátette, hogy a becsapódó drónok tüzet okoztak egy házban.

