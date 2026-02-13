Masszív orosz támadás érte Odessza és Zaporizzsja megyét
Az orosz erők újabb nagyszabású támadást indítottak Ukrajna ellen. A károkról és következményekről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata számolt be február 13-án.
Az ellenség fő célpontja Odessza és Zaporizzsja megye volt.
Odesszát és a régiót drónokkal támadták. A közlemény szerint károk keletkeztek az energetikai, kikötői, civil és ipari infrastruktúrában.
Jelenleg 1 halottról és 6 sérültről érkezett jelentés. A mentési munkálatokban több mint 90 mentőegység vett részt.
Zaporizzsja megyében főként a lakóövezetekben keletkeztek károk. Több helyszínen tűz ütött ki. Legfrissebb adatok szerint egy 48 éves férfi életét vesztette.
A helyszíneken a DSZNSZ minden egységét bevetették.