Masszív orosz támadás érte Odessza és Zaporizzsja megyét

Az orosz erők újabb nagyszabású támadást indítottak Ukrajna ellen. A károkról és következményekről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata számolt be február 13-án.

Az ellenség fő célpontja Odessza és Zaporizzsja megye volt.

Odesszát és a régiót drónokkal támadták. A közlemény szerint károk keletkeztek az energetikai, kikötői, civil és ipari infrastruktúrában.

Jelenleg 1 halottról és 6 sérültről érkezett jelentés. A mentési munkálatokban több mint 90 mentőegység vett részt.

Zaporizzsja megyében főként a lakóövezetekben keletkeztek károk. Több helyszínen tűz ütött ki. Legfrissebb adatok szerint egy 48 éves férfi életét vesztette.

A helyszíneken a DSZNSZ minden egységét bevetették.

Kárpátalja.ma