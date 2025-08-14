Kisrákóci katonát temetnek pénteken

Sz. Kárpáthy Kata Háború

Újabb kárpátaljai katonát helyeznek végső nyugalomra.

Elesett Popovics Eduard katona. A szomorú hírt a Bilkei kistérség augusztus 14-én tudatta a Facebook-oldalán.

Popovics Eduard Mihajlovics a Huszti járásban, Kisrákócon született. Az orosz-ukrán háborúban az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében teljesített szolgálatot.

Popovics Eduardot augusztus 15-én fogják eltemetni szülőfalujában. A gyászmenet Ilosváról indul, áthalad Bilkén és Nagyrákócon. A kisrákóci ortodox templomban búcsúztatják.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma