Huszonegy éves kárpátaljai katonát temettek el

Sz. Kárpáthy Kata Háború

Újabb veszteség érte a Huszti járást.

Utolsó útjára kísérték a nemrég elhunyt Vaszil Fetyko védőt – írta a Huszti Városi Tanács a Facebook-oldalán.

Vaszil Vaszilovics Fetyko 2003. szeptember 27-én született a huszti járási Szeklence (Szokirnicja) faluban. Az orosz-ukrán háborúban az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében teljesített szolgálatot. A katona idén július 20-án vesztette életét küldetés teljesítése közben.

Vaszil Fetyko 21 éves volt.

Augusztus 9-én helyezték végső nyugalomra szülőfalujában.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

