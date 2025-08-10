Huszonegy éves kárpátaljai katonát temettek el
Újabb veszteség érte a Huszti járást.
Utolsó útjára kísérték a nemrég elhunyt Vaszil Fetyko védőt – írta a Huszti Városi Tanács a Facebook-oldalán.
Vaszil Vaszilovics Fetyko 2003. szeptember 27-én született a huszti járási Szeklence (Szokirnicja) faluban. Az orosz-ukrán háborúban az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében teljesített szolgálatot. A katona idén július 20-án vesztette életét küldetés teljesítése közben.
Vaszil Fetyko 21 éves volt.
Augusztus 9-én helyezték végső nyugalomra szülőfalujában.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.