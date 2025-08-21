Emelkedett a munkácsi rakétatámadás sérülteinek száma
Mint korábban hírt adtunk róla, rakétatámadás érte Munkácsot augusztus 21-én hajnalban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatásában elmondta, hogy több cirkálórakétát vetettek be egy amerikai vállalat ellen Kárpátalján.
Zelenszkij szerint a vállalat bár amerikai befektetőké, semmilyen köze nincs a hadiiparhoz, olyan házatartási cikkeket gyártottak, mint a kávéfőzők.
A sérültek száma 15-re emelkedett, ketten súlyos állapotban vannak.
A lángokat jelenleg is nagyerőkkel oltsák.
Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy a katasztrófavédelem munkatársai Zaporizzsjától Volhíniáig számos helyen dolgoznak.