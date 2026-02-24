Európai vezetők

Európai vezetők érkeztek Kijevbe a háború évfordulóján

Az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából több európai vezető is Kijevbe látogatott február 24-én – közölte az Ukrinform hírportál.

A nap során a vezetők részt vettek az Ukrajnáért tartott közös imán, valamint az elesett védőkért tartott megemlékezésen. Ezen kívül meglátogatják a támadás során megrongálódott energetikai létesítményt is.

Ezt követően megtartják a tettre készek koaliciójának ülését, valamint részt vesznek az Ukrajna – Észak-Európa és a Baltikum nevet képviselő csúcstalálkozón is.

Február 24.: a teljes körű ukrajnai háború 4. évfordulója
Az európai vezetők, akik Kijevbe látogattak
  • Andrej Plenković, Horvátország miniszterelnöke;
  • Gordan Grlić-Radman, Horvátország külügyminisztere;
  • Kristen Michal, Észtország miniszterelnöke;
  • Evika Siliņa, Lettország miniszterelnöke;
  • Robertas Kaunas, Litvánia védelmi minisztere;
  • Kristrún Frostadóttir, Izland miniszterelnöke;
  • Alexander Stubb, Finnország elnöke;
  • Mette Frederiksen; Dánia miniszterelnöke;
  • Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke;
  • Jonas Gahr Støre, Norvégia miniszterelnöke;
  • Radoslaw Sikorski, Lengyelország külügyminisztere.

(Nyitókép: Ukrinform)

