Európai vezetők érkeztek Kijevbe a háború évfordulóján

Az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából több európai vezető is Kijevbe látogatott február 24-én – közölte az Ukrinform hírportál.

A nap során a vezetők részt vettek az Ukrajnáért tartott közös imán, valamint az elesett védőkért tartott megemlékezésen. Ezen kívül meglátogatják a támadás során megrongálódott energetikai létesítményt is.

Ezt követően megtartják a tettre készek koaliciójának ülését, valamint részt vesznek az Ukrajna – Észak-Európa és a Baltikum nevet képviselő csúcstalálkozón is.

Az európai vezetők, akik Kijevbe látogattak

Andrej Plenković, Horvátország miniszterelnöke;

Gordan Grlić-Radman, Horvátország külügyminisztere;

Kristen Michal, Észtország miniszterelnöke;

Evika Siliņa, Lettország miniszterelnöke;

Robertas Kaunas, Litvánia védelmi minisztere;

Kristrún Frostadóttir, Izland miniszterelnöke;

Alexander Stubb, Finnország elnöke;

Mette Frederiksen; Dánia miniszterelnöke;

Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke;

Jonas Gahr Støre, Norvégia miniszterelnöke;

Radoslaw Sikorski, Lengyelország külügyminisztere.

