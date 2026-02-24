Európai vezetők érkeztek Kijevbe a háború évfordulóján
Az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából több európai vezető is Kijevbe látogatott február 24-én – közölte az Ukrinform hírportál.
A nap során a vezetők részt vettek az Ukrajnáért tartott közös imán, valamint az elesett védőkért tartott megemlékezésen. Ezen kívül meglátogatják a támadás során megrongálódott energetikai létesítményt is.
Ezt követően megtartják a tettre készek koaliciójának ülését, valamint részt vesznek az Ukrajna – Észak-Európa és a Baltikum nevet képviselő csúcstalálkozón is.
Az európai vezetők, akik Kijevbe látogattak
- Andrej Plenković, Horvátország miniszterelnöke;
- Gordan Grlić-Radman, Horvátország külügyminisztere;
- Kristen Michal, Észtország miniszterelnöke;
- Evika Siliņa, Lettország miniszterelnöke;
- Robertas Kaunas, Litvánia védelmi minisztere;
- Kristrún Frostadóttir, Izland miniszterelnöke;
- Alexander Stubb, Finnország elnöke;
- Mette Frederiksen; Dánia miniszterelnöke;
- Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke;
- Jonas Gahr Støre, Norvégia miniszterelnöke;
- Radoslaw Sikorski, Lengyelország külügyminisztere.
(Nyitókép: Ukrinform)