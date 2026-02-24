Február 24.: a teljes körű ukrajnai háború 4. évfordulója

2022. február 24-én, hajnali 4 óra magasságában Ukrajna több pontján egyszerre robbanások történtek, és megszólaltak a légvédelmi szirénák – ezzel kezdetét vette az ország ellen indult átfogó katonai támadás. A harcok kitörése miatt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még aznap hadiállapotot, február 25-én pedig általános mozgósítást rendelt el.

2026. február 24. – a háború 1462. napja. A háború ötödik éve, mely Kárpátalját is érinti. A harcokban már több száz kárpátaljai katona vesztette életét, köztük magyarok is.

Az évforduló napján Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere megosztotta gondolatait.

− Közösségünk nem csak 2022 óta érzi ennek a háborúnak a terhét. Már 2014-ben is elbúcsúztunk olyan helyi lakosoktól, akik a harcokban vesztették életüket. A háború már akkor beköszöntött otthonainkba, és már akkor éreztük a következményeit

– fogalmazott a polgármester.

Ma 41 névről beszélünk – 41 megtört sorsról, 41 családról, akik kimondhatatlan fájdalommal élnek.

Babják Zoltán elmondta, hogy a városi tanács folyamatosan támogatja a katonákat: a közösség költségvetéséből több mint 50 millió hrivnyát fordítottak védelmi célokra.

− Segítünk, gondoskodunk róluk, támogatjuk katonáinkat. Azonban semmilyen összeg nem mérhető védőink életáldozatához.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke is közzétette beszédét.

Mint mondta, négy év telt el azóta, hogy Oroszország „három nap alatt” akarta elfoglalni Kijevet – Ukrajna azonban ellenállt, és ma is áll. Ukrajna túlélte a háború első, legkritikusabb szakaszát, majd fokozatosan megerősödött katonailag és nemzetközileg is.

Zelenszkij hangsúlyozta:

− A béke cél, de nem bármi áron: Ukrajna nem fogja feladni szuverenitását, területi integritását és az elmúlt évek áldozatait.

Beszédében azt is elmondta, hogy háború emberi ára óriási, több ezer elesett katona és civil áldozat életét követelte a háború. Beszéde végén megköszönte az ukrán nép kitartását, és kijelentette: Ukrajna megmaradt, működik, és tovább harcol az igazságos és tartós békéért.

Ezen a napon országszerte tartanak megemlékezéseket.

