Evakuációs buszokat készítenek elő a lakosok gyors mentésére Kijevben

A fővárosi önkormányzat új biztonsági kezdeményezést készít elő: különleges evakuációs buszokat állítanának szolgálatba, hogy vészhelyzet esetén gyorsan kimentsék a lakosokat.

A tervről Dmitro Zahumennij, a Kijevi Városi Állami Közigazgatás Hivatal vezetője beszélt a Vecsirnij Kijiv című lapnak adott interjúban.

Zahumennij elmondta, hogy a projekt célja a főváros védelmi és mentési képességeinek megerősítése.

„A rendszer lehetővé teszi, hogy a városvezetés gyorsan kimenekítse a lakosokat, ha előre nem látható esemény vagy rendkívüli helyzet történik” – fogalmazott.

Ugyanakkor a kezdeményezés megvalósítása több akadályba ütközik. A hivatalvezető szerint a technikai és pénzügyi megoldások kidolgozása még folyamatban van, és a projekt elindítását bürokratikus nehézségek is lassítják.

„Vannak finanszírozási és adminisztratív kérdések, de dolgozunk azon, hogy működőképes megoldást találjunk” – hangsúlyozta Zahumennij.

A tervek szerint az evakuációs buszokat különböző kerületekben helyeznék el, hogy azok gyorsan bevethetők legyenek áramkimaradás, rakétatámadás vagy más veszélyhelyzet esetén.

Kárpátalja.ma