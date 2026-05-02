Ungvári járási katona a háború újabb áldozata
Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette Rozskov Olekszij Leonyidovics, az ungvári járási Sóhát (Csornoholova) lakosa. Haláláról Ivancuszka Natalija, a Nagybereznai Járási Állami Közigazgatás munkatársa adott hírt a Facebookon.
Az 1983-ban született Rozskov Olekszij 2022 decembere óta szolgált az Ukrán Fegyveres Erők A4722-es számú egységének 3. gépesített zászlóaljában. 2023. augusztus 15-én harci feladat teljesítése közben vesztette életét Zaporizzsja megye Polohivszki járásában, Robotine és Mala Tokmacska települések térségében. Azóta eltűntként tartották nyilván.
Temetésére május 5-én, kedden kerül sor Ungváron. A szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Népi téren, a Sevcsenko-szobor mellett.