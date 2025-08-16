Háború: közel 2,2 ezer eltűnt gyermeket keresnek Ukrajnában

Az ukrán rendőrség adatai szerint jelenleg 2 199 eltűnt gyermeket keresnek Ukrajnában. A háború kitörése óta 44 349 kiskorút találtak meg.

Erről a childrenofwar.gov.ua kormányzati oldal tájékoztatott augusztus 16-án.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta 646 gyermek hunyt el harci cselekmények következtében, és 2 117 gyermek sebesült meg a háborúban, 20 kiskorú pedig szexuális bántalmazás ért – közölte az ukrán főügyészség.

Az ukrán információs iroda adatai szerint eddig 19 546 gyermeket deportáltak Oroszországba. Az orosz adatok szerint viszont 744 ezer gyermeket vittek el az Orosz Föderáció területére.

Ezidáig a deportált 18 éven aluliak közül 1 509-en térhettek vissza Ukrajnába.

