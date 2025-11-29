Császlóci katona a háború újabb kárpátaljai áldozata

Az orosz-ukrán háborúban 2025. november 13-án elhunyt Gyurik Mihály, az ungvári járási Császlóc lakosa. A hírről Gajdos Katalin, a községi tanács munkatársa számolt be a Facebookon.

Temetésére szülőfalujában kerül sor december 2-án. Az elesett katona holttestét szállító konvoj közép-európai idő szerint 11.00 órakor indul Ungvárról. A szertartás 11.30-kor kezdődik Gyurik Mihály egykori otthonának udvarán (Szentmihályi u. 1B).

A lakosokat arra kérik, hogy a községi temetőig vonuló menet útvonalát élő folyosóval övezzék.

A Szürtei kistérség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt védő családjának.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Gajdos Katalin