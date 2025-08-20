Ungvári járási katona halt meg a háborúban
Az orosz–ukrán háború újabb kárpátaljai életet követelt. Elhunyt Danilo Vitalij katona – tudatta a Csontosi (Kosztrino) kistérség augusztus 20-án.
A férfi 1981. március 1-jén született az ungvári járási Havasközön (Ljuta). 2024. május 10-én sorozták be katonai szolgálatra. Az A4765-ös számú katonai alakulatnál teljesítette feladatát, mint kormányos-gépkezelő, matróz.
Danilo Vitalij augusztus 7-én esett el a Herszoni területen.
A védőt augusztus 21-én kísérik utolsó útjára.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.