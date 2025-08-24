Háború: közel 650 gyermek halt meg Ukrajnában

Az orosz–ukrán háború kitörése óta 648 gyermek hunyt el harci cselekmények következtében. Erről a childrenofwar.gov.ua kormányzati oldal tájékoztatott augusztus 24-én.

Mintegy 2 131 gyermek sebesült meg a háborúban, 20 kiskorú pedig szexuális bántalmazás ért.

Az ukrán rendőrség adatai szerint jelenleg 2 199 eltűnt gyermeket keresnek Ukrajnában. A háború kitörése óta 44 657 kiskorút találtak meg.

A Bring Kids Back UA adatai szerint 19 546 gyermeket deportáltak Oroszországba. Az orosz adatok szerint viszont 744 ezer gyermeket vittek el az Orosz Föderáció területére. Ezidáig a 18 éven aluliak közül 1 560 deportált térhetett vissza Ukrajnába a Bring Kids Back UA információi szerint.

Kárpátalja.ma

Nyitókép Harkiv megyei DSZNSZ