Háború: Ukrajna több megyéjét támadás érte vasárnap

Ukrajna több megyéjét támadás érte március 8-án – közölte a Szuszpilyne Novini.

A légvédelem a kilőtt 197 drónból 161-et semmisített meg. Emellett Oroszország két ballisztikus rakétával is támadást indított Ukrajna ellen.

Két rakéta és 36 támadó drón nyolc helyszínen csapódott be, egy további helyszínen pedig a lelőtt drónok törmelékei hullottak le.

Helyzet a megyékben

Zaporizzsja megyében 36 települést ért összesen 805 orosz támadás, amelyek következtében három ember megsérült.

Donyeck megyében egy lakos életét vesztette, hárman pedig megsérültek.

Herszon megyében az orosz erők harminc települést támadtak. Egy személy megsérült, továbbá hat magánház, egy teherautó és egy személygépkocsi is megrongálódott.

Dnyipropetrovszk megye két járását érte dróntámadás. A Nikopoli és a Szamarivszkij járásban egy vállalkozás területén tűz ütött ki. A légvédelem 12 drónt semmisített meg.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma