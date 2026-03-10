Háború: 30 éves katona esett el a fronton

Nagy Nikolett Háború

Szomorú hírt közölt Ivan Drohobeckij, a Polenai kistérség vezetője a Facebook-oldalán március 10-én. A fronton vesztette életét Eduard Fejsza.

A védő a munkácsi járási Szarvaskút (Olenyovo) lakosa volt. 2023. október 29-e óta eltűntnek tekintették. Nemrég azonban kiderült, hogy harci küldetés teljesítése közben vesztette életét Zaporizzsja megyében.

A 30 éves katona temetési szertartását március 11-én 13 órai kezdettel tartják a szarvaskúti ortodox templomban.

A katonát felesége, három gyermeke, szülei és testvére gyászolja.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma