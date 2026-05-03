Zátonyra futott egy migránshajó Franciaország északi partjainál

Zátonyra futott vasárnap Franciaország északi partjainál egy kisebb hajó, amely az Egyesült Királyságba tartott. A balesetben két fiatal nő meghalt – közölték a francia hatóságok.

A tájékoztatás szerint

a bárkában lévő, mintegy 82 ember a La Manche csatornán keresztül, illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba.

A környékbeli Pas-de-Calais prefektúra tisztségviselője, Christophe Marx a sajtónak azt mondta: az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok, a balesetet pedig motorhiba okozhatta.

A balesetben 16-an megsérültek, hárman súlyosan – tájékoztatott, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálat indult.

Alig több mint egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben: április elsején két menekült vesztette életét az észak-franciaországi Gravelines-nél, 9-én pedig négyet sodortak el a hullámok.

Francia és brit hivatalos adatok szerint tavaly legkevesebb 29-en vesztek a tengerbe a két ország között.

Idén már több mint hatezren értek partot az Egyesült Királyságban. Ez az arány 36 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanekkor. A csökkenést szakértők a rosszabb időjárási körülményeknek tulajdonítják.

Párizs és London április végén új, három évre szóló megállapodást kötött az illegális bevándorlás visszaszorítására a La Manche csatorna térségében.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció, Sameer Al-DOUMY / AFP