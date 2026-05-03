Emelkedik a kávé ára Ukrajnában

A kávé árának emelkedését jósolják a szakértők – írja az agronews.ua.

Bohdan Duhnickij, az Agrárgazdasági Intézet szakértője szerint a világ kávépiacán az árak az elmúlt hónapokban ingadoztak.

A Kávé Világszervezet (ICO) adatai szerint 2026 áprilisának végén a termék átlagos ára elérte a 2,75 amerikai dollárt. Ez az ár 3%-kal magasabb az idei februári értéknél.

Az áremelkedést jelentősen befolyásolják a közel-keleti harcok, valamint a Hormuzi-szoros folyamatos blokádja, ami az olaj és finomított termékei árának növekedését okozza. Ez növeli a kávé szállítási költségeit, amelyeket a közvetlen termelők és forgalmazók hozzáadnak a végső árhoz.

A piaci szakértők azt jósolják, a kávé ára várhatóan tovább emelkedik a közeljövőben.

„Ukrajna teljes mértékben a külföldi kávévásárlásoktól függ, így ezek a trendek fogják meghatározni az árakat a hazai piacokon is”

– jegyezte meg Duhnickij.

Szavai szerint az év eleje óta Ukrajnában a kávé árának kis mértékű emelkedését regisztrálták. 2025 decemberében az Espresso Index 41,52 hrivnya volt, míg 2026 áprilisában 44,72 hrivnyára emelkedett. Ennek alapján okkal feltételezhető, hogy a kávé ára májusban további 1-3%-kal emelkedik majd.

Kárpátalja.ma