Országos kutyakiképző versenyt rendeztek Munkácson

A Latorca-parti városban rendezték meg az országos kutyakiképző versenyeket, amelyeken Ukrajna legkiválóbb szolgálati kutyái és vezetőik vettek részt – a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán.

A rendezvényt az orosz–ukrán háborúban elhunyt kinológusok emlékének szentelték.

A versenyen több mint 50 kinológus indult segítőkutyájával, akik az ország különböző rendvédelmi és katonai szerveitől érkeztek. A kutyák éles helyzetekben teljesítenek szolgálatot: robbanóanyagok, fegyverek, kábítószerek felkutatásában, területek aknamentesítésében vagy emberek felkutatásában is részt vesznek.

A versenyzők között volt a hős kutya, Osz is, aki társával, Sztepannal hat éve dolgozik aknamentesítőként. A rendezvényen részt vett a kárpátaljai Dron segítőkutya is, akit robbanóanyagok és fegyverek felkutatására képeztek ki.

Jelenleg közel 900 kutya teljesít szolgálatot az Ukrán Nemzeti Rendőrségnél. Az ilyen versenyek célja, hogy segítsenek a készségek fejlesztésében és a tapasztalatok megosztásában. A versenyzők négy szakágban mérték össze tudásukat: robbanóanyagok keresése szállítmányokban, csomagokban, nyílt területen és zárt térben.

A verseny végén a zsűri Ukrajna legjobb kutyás csapatait díjazta.

Kárpátalja.ma