Háború: 41 éves védő esett el a fronton
Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz–ukrán háború. A csatatéren vesztette életét Vaszil Verbiscsuk.
A katona a Kőrösmezői kistérség lakosa volt. Az A4447-es katonai egységnél teljesített katonai szolgálatot.
Vaszil Verbiscsuk 2025. január 13-án, harci küldetés teljesítése közben hunyt el Donyeck megyében.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
