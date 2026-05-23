Háború: 41 éves védő esett el a fronton

Háború

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt az orosz–ukrán háború. A csatatéren vesztette életét Vaszil Verbiscsuk.

A katona a Kőrösmezői kistérség lakosa volt. Az A4447-es katonai egységnél teljesített katonai szolgálatot.

Vaszil Verbiscsuk 2025. január 13-án, harci küldetés teljesítése közben hunyt el Donyeck megyében.

Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma

