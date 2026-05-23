В Україні відзначають День морської піхоти
В Україні 23 травня відзначається День морської піхоти.
Це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.
Свято було започатковане 2014 року і у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Фактично воно було приурочене до дати затвердження і першого складання присяги морського піхотинця у 1992 році.
Чинна дата святкування 23 травня встановлена 2018 року згідно з указом Президента № 145/2018 «Про День морської піхоти України».
Святкування Дня морської піхоти України відбувається 23 травня кожного року відповідно до вшанування на загальнодержавному рівні 100-річчя Української революції – першого досвіду українського державотворення у ХХ столітті.
Саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби».
Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів морської піхоти з професійним святом.
“Воїни морської піхоти разом з іншими підрозділами наших Сил оборони щодня доводять, що українці не віддають своє і дух український дійсно незламний. Дякую кожному морпіху за стійкість і захист наших людей”, – заявив він.
Президент України зазначив, що морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти українські позиції та знищувати окупанта.