Beregsomi baleset sérültjéhez siettek a mentők

Közlekedési baleset történt május 23-án Beregsomban. A hírről a Beregszászi Mentőállomás számolt be a Facebookon.

A megosztott felvételek tanúsága szerint egy kisbusz hajthatott az útszéli bozótba, minek következtében a jármű sofőrje megsérült.

A segélyhívásra reagálva a 603. számú kaszonyi mentőegység érkezett a helyszínre. A sérültet hordágyon rögzítették, érzéstelenítést és infúziót kapott, majd további ellátás céljából kórházba szállították.

A beszámoló szerint a beteg áthelyezését a mentőautóba a kiérkező rendőrjárőrök is segítették.

Kárpátalja.ma

