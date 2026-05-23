Várandós nőre támadt egy őrjöngő férfi Huszton

Erőszakos bűncselekmény vádlottját vette őrizetbe a rendőrség Huszton. A 25 éves helyi férfi a gyanú szerint egy várandós nőre támadt rá az utcán május 22-én, a reggeli órákban – olvasható a rendőrség Facebookon közzé tett .

A nyomozás jelen állása szerint a férfi BMW márkájú személygépkocsija volánjánál ülve nem adott elsőbbséget két nőnek a zebrán. Ehelyett útjukat állva megállította autóját a zebra közepén, és kiszállva obszcén szavakkal illette a sértetteket.

A két nő megpróbálta elhagyni a helyszínt, ám zaklatójuk egy autójából elővett paprikaspray-vel üldözőbe vette őket. Egyiküknek – egy 23 éves, öt hónapos terhes nőnek – arcába is fújta a maró anyagot. Az áldozat szemsérüléssel került kórházba.

A rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte a támadót, akit felfegyverkezve elkövetett testi sértés bűntettével gyanúsítanak.

Az ügyben jelenlegi is tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

