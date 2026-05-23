5 perces gyakorlatok stressz ellen

Tudatos légzéssel gyorsan csökkenthető a feszültség. Mutatjuk, mely gyakorlatok segíthetnek enyhíteni a stresszt.

A stressz a szervezet természetes válasza a kihívást jelentő vagy fenyegető helyzetekre. Ilyenkor az agy riasztást küld, a szimpatikus idegrendszer aktiválódik, felgyorsul a szívverés, nő a vérnyomás, és a légzés is szaporábbá válik. Rövid távon ez segít a túlélésben, hosszú távon azonban komoly terhet ró a szervezetre. A tartósan fennálló stressz összefüggésbe hozható az alvászavarokkal, a szorongás fokozódásával, a szív- és érrendszeri betegségek magasabb kockázatával, valamint az immunrendszer gyengülésével. A test ilyenkor gyakorlatilag készenléti állapotban ragad, ami kimeríti a szervezet tartalékait.

Légzésünket tudatosan is képesek vagyunk szabályozni, ezáltal közvetlenül hatást gyakorolhatunk az idegrendszer működésére. Amikor lassabban és mélyebben lélegzünk, különösen ha a kilégzés hosszabb, a paraszimpatikus idegrendszer – mondhatni, a nyugalmi üzemmód – aktiválódik. Ez a folyamat segít csökkenteni a pulzust, mérsékelni a stresszhormonok szintjét, illetve azt az üzenetet küldi az agynak, hogy biztonságban vagyunk. A BBC cikke szerint már néhány perc tudatos légzőgyakorlat is érezhetően csökkentheti a feszültséget.

Az alábbiakban öt ilyen módszert mutatunk be:

Ciklikus sóhajtás: természetes, ösztönös légzésmintát idéz fel, hasonlót ahhoz, ahogyan például éneklés közben is levegőt veszünk. A gyakorlat lényege, hogy először az orron keresztül veszünk egy mély levegőt, majd a csúcsponton még egy rövidebb, kiegészítő belégzést is hozzáadunk, mintha teljesen kitágítanánk a tüdőt. Ezt követően a levegőt lassan, hosszasan fújjuk ki szájon át, több másodpercen keresztül, egészen addig, amíg a tüdő teljesen ki nem ürül. Ezt a mintát körülbelül öt percen keresztül ismételjük. Kutatások szerint ez a technika különösen hatékony lehet a hangulat javításában és a szorongás csökkentésében, részben azért, mert a hosszú kilégzés közvetlenül támogatja a szervezet nyugalmi válaszát.

Dobozlégzés: a légzés ritmusának tudatos szabályozására épül. Itt a belégzés, a légzésvisszatartás, a kilégzés és a szünet mind nagyjából azonos ideig tart, jellemzően négy-négy másodpercig. Ez a szabályos, négyzetes ritmus egyszerre segíthet a fókusz javításában és a feszültség csökkentésében, különösen stresszes helyzetek előtt. A technikát sokan nagy nyomást jelentő helyzetekben alkalmazzák, mert segít stabilizálni a figyelmet és az idegrendszeri reakciókat.

4-7-8 technika: szintén a lelassulásra és a kilégzés hangsúlyára épít. Ennél a módszernél négy másodpercig tart a belégzés, ezt követi hét másodperc lélegzet-visszatartás, majd nyolc másodperc lassú kilégzés. Ez a mintázat különösen hatékony lehet szorongás esetén, és klinikai környezetben is alkalmazzák stresszkezelés támogatására. A hosszú kilégzés itt is kulcsszerepet játszik, mivel segíti a szervezet lekapcsolását a stresszválasztól.

Koherens légzés: ennél a gyakorlatnál a légzés lassú és egyenletes. Körülbelül öt másodpercig tart a belégzés, majd öt másodpercig a kilégzés, légzésszünet nélkül. A mozdulat finom, folyamatos, hullámszerű, nem erőltetett. Szakértők szerint ez a ritmus segíthet abban, hogy a szervezet kevesebb mint tíz légzésciklust végezzen percenként, ami kedvezően hathat a szívritmusra, ezáltal a stresszválasz rugalmasságára is. A gyakorlat során fontos, hogy a légzés ne legyen kapkodó, hanem természetes, mély és egyenletes maradjon.

A52 légzéstechnika: a koherens légzéshez hasonló alapokra épül, egy apró eltéréssel. Itt a belégzés körülbelül öt másodpercig tart, ezt követi egy lassú, teljes kilégzés szintén öt másodperc alatt, majd a kilégzés végén egy rövid, körülbelül két másodperces légzésszünet. Ezután a ciklus újraindul. Ez a technika kezdetben szokatlan lehet, különösen azoknak, akik szapora légzéshez szoktak, de gyakorlással könnyebbé válik. A kilégzés tudatos meghosszabbítása itt is központi elem, mert segít a szervezetet a nyugalmi állapot felé terelni.

Forrás: hazipatika.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →