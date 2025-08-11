Légierő: több mint 70 drónnal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát

Az orosz hadsereg több mint 70 csapásmérő, valamint álcadrónnal és tüzérséggel támadt ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, az eddigi adatok szerint két ember megsebesült – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 71 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat.

A légvédelem 59 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról. A közlemény szerint 6 helyszínen 12 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Augusztus 11-ére virradóra két ember megsebesült az orosz légicsapások és tüzérségi támadások következtében Dnyipropetrovszk megyében – jelentette az Ukrajinszka pravda hírportál Szerhij Liszak katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. A Nikopoli járásban több mint 10 magánház rongálódott meg, további 2 kigyulladt, 4 melléképületben és egy gépkocsiban is károk keletkeztek, a Velikomihajlivszki kistérségben pedig két üzlet és egy líceum épülete is megsemmisült – tette közzé a megyevezető.

Vasárnap éjjel befejeződtek a mentési műveletek Zaporizzsjában, a városi buszpályaudvart a kora esti órákban ért orosz bombatámadás helyszínén, jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat hivatalos Telegram-csatornáján megjelent közlemény alapján az Unian hírügynökség. A támadásban 20 ember megsebesült, egyiküket a katasztrófavédők mentették ki a romok alól.

