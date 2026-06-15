Éjszaka hetven rakétát és több mint hatszáz drónt vetett be az orosz hadsereg

Kárpátalja.ma Háború

Az orosz hadsereg 70 különböző típusú rakétával, valamint 611 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a fő csapásirány Kijev volt, a becsapódások következtében legalább kilencen meghaltak, többtucatnyian pedig megsebesültek, az UNESCO Világörökség részét képező kijevi Pecserszka Lavra barlangkolostor épületegyüttese is megrongálódott – jelentették katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 681 célpontot azonosított, amelyek közül 632-t – 50 rakétát és 582 drónt – sikerült hatástalanítani. Azonban 42 helyszínen 20 ballisztikus rakéta és 27 drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Kijevben a hétfő éjjeli tömeges rakéta- és dróncsapások következtében az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, 30-an pedig megsebesültek, közöttük egy gyerek és egy várandós nő is – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése és az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának információi alapján az Unian hírügynökség.

Az ukrán fővárost két hullámban ért, rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadás mind a 10 kerületben károkat okozott, több helyen felcsaptak a lángok, a kórházi kezelésre szoruló sebesültek között három személy állapota súlyos

– közölte Vitalij Klicsko polgármester.

A világhírű Pecserszka Lavra barlangkolostor területét ideiglenesen lezárták a látogatók előtt, mivel az orosz támadások következtében jelentős károkat szenvedett az épületegyüttes – tette közzé a kiemelten védett státusszal rendelkező nemzeti objektum Facebook-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A jelentés szerint egy drón az Uszpenszkij-székesegyház oltárrészébe csapódott, emellett más épületek is megrongálódtak. A károk felszámolása jelenleg is tart.

Harkivban öten meghaltak, kilencen pedig megsebesültek az éjszakai légitámadásban – jelentette a megyei katasztrófavédelem sajtószolgálata. Holodnohirszkij kerületben négy helyszínen felcsaptak a lángok. A mentőcsapatok azonnal munkához láttak, majd az egyik helyszínt újabb csapás érte. Ennek következtében öt ember vesztette életét, közülük négyen a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai voltak, további kilenc ember megsebesült, közülük hatan tűzoltók – áll a közleményben.

Forrás: MTI
Nyitókép: МВС України 

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