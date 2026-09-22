Halottjai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak

Dnyipróban ketten meghaltak, hatan pedig megsebesültek az eddigi adatok szerint a keddre virradóra végrehajtott orosz légitámadásban, Kijevben egy többszintes lakóházat ért találatban öt ember sebesült meg. Több településen lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója arról számolt be a Telegramon, hogy a megyeszékhelyen egy iparvállalatot ért orosz rakétatámadás keddre virradóra, a romok alatt még emberek lehetnek, így az áldozatok száma nem végleges. Az orosz csapatok egyidejűleg mértek csapásokat Dnyipro, Krivij Rih és Pavlohrad iparvállalataira – közölte a megyevezető.

Kijev Darnyickij kerületében négy többszintes lakóházban keletkeztek károk az éjszakai légicsapásokban, az egyik épület földszinti lakásai részben megsemmisültek, öt lakos megsebesült – jelentette az ukrán főváros ügyészsége a Facebookon. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt nyomozás indult.

Orosz dróntámadás ért több Mikolajiv megyei települést, a Voznyeszenszkiji járásban egy hároméves kisfiú meghalt, a Bastanszkiji járásban pedig négy férfi megsebesült, egyikük állapota rendkívül súlyos – számolt be a megyei katonai közigazgatási hivatal a Facebookon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú hajóelhárító és ballisztikus rakétával, valamint 4 szárnyasrakétával, 8 Banderol típusú cirkálólőszerrel és 212 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek egy szárnyasrakétát, 8 cirkálólőszert és 177 drónt sikerült megsemmisítenie. Huszonkét helyszínen drónok és rakéták becsapódását rögzítették, további négy esetben pedig a lelőtt támadóeszközök roncsainak lezuhanását jelentették.

MTI

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