Hagyományos kárpátaljai esküvőt elevenítettek fel Ungváron
Ungvár napja alkalmából a hagyományos kárpátaljai esküvői szokásokat, népdalokat és táncokat elevenítettek fel a megyeszékhely központjában.
A „Pillantsunk a múltba!” című utcai artmob-rekonstrukciót a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórust szervezte Natalija Petij-Potapcsuk vezetésével.
A résztvevők hagyományos kárpátaljai viseletben vonultak végig Ungvár központi utcáin. Az eseményen különböző tájegységek esküvői hagyományait mutatták be, köztük az álmenyasszony szerepeltetését, a menyasszonyrablást és kiváltását, valamint a koszorú felpróbálását a hajadon lányok által.
A bemutatón hagyományos népdalok és zenék is felcsendültek, a résztvevők pedig néptáncokat, valamint csárdást is bemutattak. A vendégeket hagyományos kárpátaljai finomságokkal is megkínálták.
Az eseményt immár második alkalommal tartották meg Ungvár utcáin.