Hagyományos kárpátaljai esküvőt elevenítettek fel Ungváron

Ungvár napja alkalmából a hagyományos kárpátaljai esküvői szokásokat, népdalokat és táncokat elevenítettek fel a megyeszékhely központjában.

A „Pillantsunk a múltba!” című utcai artmob-rekonstrukciót a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórust szervezte Natalija Petij-Potapcsuk vezetésével.

A résztvevők hagyományos kárpátaljai viseletben vonultak végig Ungvár központi utcáin. Az eseményen különböző tájegységek esküvői hagyományait mutatták be, köztük az álmenyasszony szerepeltetését, a menyasszonyrablást és kiváltását, valamint a koszorú felpróbálását a hajadon lányok által.

A bemutatón hagyományos népdalok és zenék is felcsendültek, a résztvevők pedig néptáncokat, valamint csárdást is bemutattak. A vendégeket hagyományos kárpátaljai finomságokkal is megkínálták.

Az eseményt immár második alkalommal tartották meg Ungvár utcáin.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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