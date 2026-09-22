Faludy György: Nincs ember…

Nincs ember, írta Freud, aki valóban

hiszi, hogy meghal. Ebben tévedett.

Én már tizenkét éves korom óta

biztos vagyok, hogy egy nap elmegyek.

Nem hirdettem eszméket, s magamat

a világ koronájának se tartom.

A delfinek a vízben játszanak,

de ha büdös, elfekszenek a parton.

A sok milliárd évnyi semmibe

úgy sejtem, nem kísér el senki se,

de örülök, hogy szeretnek, míg élek,

és én is nagyon szerettem, míg éltem.

Sokszor álltam a halál közelében.

Most közelebb jött, s már kevésbé félek.

(Budapest, 1990)

Forrás: DIA

Nyitókép: Fortepan/Szalay Zoltán

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