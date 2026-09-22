Faludy György: Nincs ember…
Nincs ember, írta Freud, aki valóban
hiszi, hogy meghal. Ebben tévedett.
Én már tizenkét éves korom óta
biztos vagyok, hogy egy nap elmegyek.
Nem hirdettem eszméket, s magamat
a világ koronájának se tartom.
A delfinek a vízben játszanak,
de ha büdös, elfekszenek a parton.
A sok milliárd évnyi semmibe
úgy sejtem, nem kísér el senki se,
de örülök, hogy szeretnek, míg élek,
és én is nagyon szerettem, míg éltem.
Sokszor álltam a halál közelében.
Most közelebb jött, s már kevésbé félek.
(Budapest, 1990)
Forrás: DIA
Nyitókép: Fortepan/Szalay Zoltán
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