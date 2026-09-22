Októbertől változik a nyugdíjak kifizetésének módja egyes ukránoknál

Október 1-jétől megváltozik a nyugdíjak és egyes szociális juttatások kifizetésének módja azon személyeknél, akik jelenleg az Ukreximbankon keresztül kapják ezeket. A bank ugyanis megszünteti együttműködését az Ukrán Nyugdíjalappal.

Az érintetteknek szeptember 15-ig kellett másik, kijelölt bankot választaniuk, és erről értesíteniük a Nyugdíjalapot. Aki ezt nem tette meg, annak a juttatásait a továbbiakban az Ukrposta kézbesíti.

A változás a nyugdíjak mellett a lakhatási támogatásokat, kedvezményeket és a Nyugdíjalap által folyósított egyéb szociális juttatásokat is érinti. A jogosultaknak járó összegek továbbra is ugyanúgy kerülnek kiszámításra, csupán a kifizetés módja változik.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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