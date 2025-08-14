Három megyét ért orosz támadás Ukrajnában szerdán

Oroszország továbbra is terrorizálja Ukrajna békés városait és falvait – írta az ukrán belügyminisztérium csütörtökön.

A belügyminisztérium a rendőrségi információk alapján közölte az augusztus 13-i orosz támadások adatait. Mint írták, lakóépületeket, a kritikus infrastruktúrát és mentőautókat is ért találat.

Orosz támadás érte Harkiv, Herszon és Donyeck megyét.

Harkiv megyében magáningatlanokat támadtak. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült.

Herszon megyében több mint száz házat támadtak meg. Itt volt a legtöbb halálos áldozat: hét ember vesztette életét, és további kilenc pedig megsebesült.

Donyeck megyében huszonöt civil objektumot romboltak le, köztük tizennégy lakóépületet. Két ember halt meg drón- és bombatámadásban, további egy ember pedig megsebesült.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: ukrán rendőrség