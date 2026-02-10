Hatalmas támadás érte az odesszai régiót az éjszaka
Hatalmas támadás érte hétfő éjjel az odesszai régió egyik fontos létesítményét, ahol azonnali tűz ütött ki. Közben az ukrán elnök aláírt egy törvényt, amely alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában.
A Strana számolt be arról, hogy hétfő éjszaka megsérült egy energetikai létesítmény Odessza régió déli részén, amely miatt tűz ütött ki. A részletekről Oleg Kiper, a régió kormányzója számolt be részletesebben.
