Hatvan drónnal támadta Ukrajnát éjjel az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 60 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, a támadóeszközök csaknem 40 százaléka célba talált, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 50 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, 7 helyszínen 29 drón célba talált – jelentette szerdán a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A közlemény kiadásának időpontjában még tartott a támadás, néhány drón a légtérben tartózkodott – közölték.

Szerdára virradó éjjel a Dnyipropetrovszk megyét ért dróncsapások következtében egy ember meghalt, ketten pedig megsebesültek – közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko, megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán.

A támadás következtében infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, egy agráripari vállalatban és elektromos vezetékekben keletkeztek károk, egy családi házban tűz keletkezett – fűzte hozzá Hajvanenko.

Szintén szerdára virradóra az orosz hadsereg nagyszabású dróncsapást mért Odessza megyére: a legtöbb eszközt megsemmisítette a légvédelem, azonban az egyik járásban egy infrastrukturális létesítményt találat ért – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon. A támadás nem követelt áldozatokat, a kritikus infrastruktúra a megszokott rendben működik – fogalmazott bejegyzésében a megyevezető.

A nyitókép illusztráció

MTI