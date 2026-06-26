Két kárpátaljai katona is hazatérhetett a hadifogságból
Két kárpátaljai katona is kiszabadult az orosz hadifogságból a legutóbbi fogolycsere keretében – jelentette be Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója. A hazatért katonák a Csapon állomásozó Állami Különleges Közlekedési Szolgálat kötelékében tevékenykedtek.
A kormányzó hangsúlyozta, hogy a családok hosszú várakozás után végre újra szeretteik körében köszönthetik a katonákat.
Bejegyzésében mielőbbi testi és lelki felépülést kívánt a hazatérőknek, valamint köszönetet mondott mindazoknak – köztük Ukrajna elnökének és nemzetközi partnereinek –, akik részt vesznek az ukrán hadifoglyok kiszabadításában.
Vitalij Glagola ungvári oknyomozó újságíró az Oroszországból hazatért kárpátaljai katonák nevét is közölte. A 2022 óta tartó fogságból kiszabadult Honcsar Oleh Olehovics és Szmik Andrij Iljics.
Nyitókép: Facebook/Volodimir Zelenszkij
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