Két kárpátaljai katona is hazatérhetett a hadifogságból

Két kárpátaljai katona is kiszabadult az orosz hadifogságból a legutóbbi fogolycsere keretében – jelentette be Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója. A hazatért katonák a Csapon állomásozó Állami Különleges Közlekedési Szolgálat kötelékében tevékenykedtek.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy a családok hosszú várakozás után végre újra szeretteik körében köszönthetik a katonákat.

Bejegyzésében mielőbbi testi és lelki felépülést kívánt a hazatérőknek, valamint köszönetet mondott mindazoknak – köztük Ukrajna elnökének és nemzetközi partnereinek –, akik részt vesznek az ukrán hadifoglyok kiszabadításában.

Vitalij Glagola ungvári oknyomozó újságíró az Oroszországból hazatért kárpátaljai katonák nevét is közölte. A 2022 óta tartó fogságból kiszabadult Honcsar Oleh Olehovics és Szmik Andrij Iljics.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Volodimir Zelenszkij

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