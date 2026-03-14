Técsői katona a háború újabb kárpátaljai áldozata

Újabb kárpátaljai katona életét követelte a háború, a técsői Hejci Vaszil Vasziljovics hunyt el a fronton – a városi tanács a Facebookon.

Az 1995. május 14-én született védő gránátvetősként szolgált az A0998. számú katonai egység motorizált gyalogos zászlóaljában. Miután egységét Luhanszk megye Vovcsojarivka települése közelében bekerítették, hosszú ideig eltűntként tartották nyilván.

2022. június 25-én vesztette életét tüzérségi tűz, illetve repeszek okozta sérülések következtében.

Holttestét március 14-én szállítják szülővárosába a Bustyaháza–Técső (stadion)–Armijszka utca–Függetlenség út–Nereszenszka utca (járási kórház hullaháza) útvonalon. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy csatlakozzanak az elhunyt földi maradványainak fogadásához, és a katonai menetet tiszteletük jeléül élő folyosóval övezzék.

A városi tanács vezetői őszinte részvétüket fejezik ki az elesett katona hozzátartozóinak.

