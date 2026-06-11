Elballagott a Katica csoport a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodájában
Megható és egyben örömteli ünnepség keretében búcsúzott az óvodás évektől a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodájának Katica csoportja június 10-én. A ballagási rendezvényen szülők, pedagógusok, egyházi és intézményi képviselők, valamint meghívott vendégek együtt kísérték figyelemmel a gyermekek utolsó óvodai szereplését.
A műsor során a 13 ballagó bemutatta mindazt a tudást és élményt, amelyet az elmúlt években szereztek. A gyermekek versekkel, dalokkal és színvonalas előadásokkal idézték fel óvodás mindennapjaikat, betekintést engedve abba a sokszínű nevelői munkába, amely az intézményben zajlik.
A műsor egyfajta visszatekintés volt az óvodai évekre: a gyermekek Mary Poppins segítségével az angol foglalkozások világát idézték fel, Szolomijka közreműködésével az ukrán nyelvi foglalkozások emlékei elevenedtek meg, Gabó néni vezetésével a népi játékok és hagyományok kaptak helyet, míg Jutka néni zenei foglalkozásain tanult dalaikat is előadták. A közönség egy kedves meseelőadást is láthatott egy kis királykisasszonyról, amely nagy sikert aratott a jelenlévők körében.
Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója, aki méltatta a gyermekek fejlődését, és hangsúlyozta, hogy a kis katicákból önálló, kíváncsi és iskolaérett gyermekek váltak. Beszédében köszönetet mondott a szülőknek a bizalomért, valamint az óvoda munkatársainak az odaadó nevelőmunkáért.
Útravaló gondolataival fordult a ballagókhoz Marosi István görögkatolikus lelkész, aki Isten áldását kérte a gyermekek előtt álló új életszakaszra. Szemere Judit református lelkésznő a reményteljes jövőről és a gyermekekben rejlő lehetőségekről beszélt, arra biztatva a szülőket és pedagógusokat, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe.
A szülők nevében Juhász Edina mondott köszönetet az óvoda valamennyi dolgozójának. Beszédében felidézte az első óvodai napok emlékeit, és hangsúlyozta, milyen nagy biztonságot jelentett a családok számára, hogy gyermekeik szeretetteljes, gondoskodó közegben tölthették mindennapjaikat. Külön köszönetet mondott az óvodapedagógusoknak, a dajkáknak, a foglalkozásvezetőknek és mindazoknak, akik hozzájárultak a gyermekek fejlődéséhez.
Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója, aki méltatta a gyermekek fejlődését, és hangsúlyozta, hogy a kis katicákból önálló, kíváncsi és iskolaérett gyermekek váltak. Beszédében köszönetet mondott a szülőknek a bizalomért, valamint az óvoda munkatársainak az odaadó nevelőmunkáért.
A kis ballagóktól az óvónők is elbúcsúztak. Szeretetteljes szavaikkal felidézték a közösen eltöltött éveket, és sok sikert, örömöt, valamint kitartást kívántak a gyermekeknek az iskolás évekhez.
Az ünnepség végén a gyermekek ajándékcsomagokkal és számtalan szép emlékkel gazdagodva búcsúztak el az óvodától. A Katica csoport tagjai számára most véget ért egy meghatározó időszak, de az intézmény falai között szerzett tudás, szeretet és közösségi élmények biztos alapot jelentenek számukra az iskolakezdés előtt.