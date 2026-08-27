Herszonban és Krivij Rihben is civil áldozatokkal jártak az éjszakai orosz légitámadások

Több civil áldozata is van a csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapásoknak, lakóházak, oktatási intézmények, infrastrukturális létesítmények és iparvállalatok rongálódtak meg Ukrajna különböző régióiban, köztük Herszonban, Dnyipropetrovszkban és Odesszában – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

A dél-ukrajnai Herszon Korabelnij kerületét csütörtökön reggel ért ért dróncsapás következtében egy férfi meghalt – tette közzé Jaroszlav Sanyko katonai kormányzó a Telegramon. Az áldozat kerékpáron haladt, amikor a közelében becsapódott a drón.

A keletebbre fekvő, Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihben éjszaka két rakéta csapódott be egy iparvállalat területén, három dolgozó megsebesült, közülük ketten kórházba kerültek – tudatta a közösségi médiában Olekszandr Vilkul, a város védelmi tanácsának vezetője.

A déli Odesszában az orosz csapatok folyamatosan légitámadásainak következtében károk keletkeztek egy oktatási intézményben, egy 16 szintes lakóházban, valamint számos infrastrukturális létesítményben is, áldozatokról nem érkezett információ – jelentette Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon.

Forrás: MTI

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