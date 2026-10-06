Felborult egy teherautó Bátyú közelében

Felborult egy teherautó október 5-én a Beregszászi járásban található Bátyú közelében – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A balesetben a jármű vezetője megsérült, őt kórházba szállították.

A baleset egy kanyarban történt. A rendőrség előzetes információi szerint a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezt követően felborult.

A férfinál agyrázkódást, valamint a jobb térdén és a bal alkarján zúzódásokat állapítottak meg. A balesetben más nem sérült meg.

A sofőr ellen a közlekedési szabályok megsértése miatt közigazgatási eljárás indul. A vonatkozó jogszabály alapján 850 hrivnyás pénzbírságot szabhatnak ki rá, vagy hat hónaptól egy évig terjedő időre eltilthatják a járművezetéstől.

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