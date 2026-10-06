Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy férfi a Munkácsi járásban

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 71 éves férfi a Munkácsi járásban található Újdávidháza (Nove Davidkove) településen, miután beleesett egy hulladékégetés céljából meggyújtott tűzbe. Erről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A baleset október 5-én este történt. A férfi az udvarán sétált, amikor megbotlott és a lángok közé esett. A közelben senki nem tartózkodott, felesége azonban röviddel később észrevette a történteket, és mentőt hívott.

A férfit a munkácsi Szent Márton Kórházba szállították, ahol a jobb lábán mély égési sérüléseket állapítottak meg nála.

Az eset ismét rámutat arra, hogy még egy kisebb udvari tűz is veszélyes lehet. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a régi deszkák, levelek és egyéb hulladék elégetésekor is körültekintően kell eljárni.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →