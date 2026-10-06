Visszatérnek az áramszünetek Ukrajnában
Október 7-én ismét korlátozzák az áramfogyasztást Ukrajna egyes régióiban az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások következményei miatt – közölte az Ukrenerho, ukrán állami áramszolgáltató.
Az áramszünetekre vonatkozó menetrendek egész nap, 0 és 24 óra között érvényben lesznek. A korlátozások minden fogyasztói kategóriát érinthetnek, a vállalkozások és az ipari fogyasztók számára pedig teljesítménykorlátozásokat is bevezetnek.
A szolgáltató arra figyelmeztetett, hogy az energetikai rendszer helyzete változhat, ezért a lakosságot arra kérik, hogy kövessék a helyi áramszolgáltatók közleményeit.
Október 6-án már több ukrajnai régióban, köztük Kijev, Zsitomir és Cserkaszi megyében is bevezettek áramszüneteket.
Energetikai szakértők szerint télen elsősorban a front közelében fekvő városokban lehet nehéz az energiaellátás. A leginkább érintett települések között Harkivot, Szumit, Herszont, Mikolajivot és Zaporizzsját említik.
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