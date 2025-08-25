Hétfő reggelre két ember halt meg orosz támadásokban

Orosz támadás érte Csernyihiv, Donyeck, Szumi és Zaporizzsja megyéket az ukrán belügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint.

A közlemény augusztus 25-én reggel két ember haláláról és további öt sebesültről adott hírt, akik támadások áldozatai lettek Donyeck és Szumi megyékben. Az orosz erők emellett támadták Csernyihiv és Zaporizzsja megyéket is, ahol a polgári infrastruktúrát ért több találat.

Donyeck megyében nyolc települést lőttek. Megsemmisült 29 polgári objektum, ebből 12 lakóház. Drobisevében egy ember meghalt, Konsztantyinivkában ketten megsebesültek. Iveszkojéban egy civil sebesült meg.

Szumi megyében is több települést támadtak. Novoszlobodszkijban egy civil meghalt, további kettő pedig megsebesült. Egy tüzérségi támadásban heten sebesültek meg.

Zaporizzsja megyében az elmúlt napokban 500 orosz támadás ért 13 települést, a polgári infrastukrúra volt a célpont.

Csernyihiv megyében Novhorod-Sziverszkij és Csenyihiv járások községeit érte támadás, lakóházak és gazdasági épületek rongálódtak meg.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: ukrán rendőrség