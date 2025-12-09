Tavaly eltűnt fiatal rahói katonát találtak meg
Egy tavaly eltűnt rahói fiatalt fognak utolsó útjára kísérni nemsokára. Miroszlav Hoscsuk 2024 nyarának elején tűnt el Donyeck megyében, halálát pedig idén év végén erősítették meg.
A Rahói Városi Tanács értesítése szerint azonosították az 1998-as születésű Miroszlav Vaszilovics Hoscsuk maradványait. A rahói fiatal az A4821-es egységben teljesített szolgálatot lövészként. Donyeck megyében, a pokrovszki járási Novoszelivka Persanál esett el 2024. június 9-én.
Temetésének időpontját később ismertetik.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a gyászolók felé.